Киев, , 20:39 — REGNUM От Владимира Зеленского и не требуется компетентности в военном деле, заявил главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Time.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов», — сказал Залужный.

Он напомнил, что Зеленский никогда не служил в армии, так что не было и нет смысла обучать его тактическим тонкостям ведения войны.

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