Киев, 27 сентября, 2022, 20:39 — ИА Регнум. От Владимира Зеленского и не требуется компетентности в военном деле, заявил главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Time.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов», — сказал Залужный.

Он напомнил, что Зеленский никогда не служил в армии, так что не было и нет смысла обучать его тактическим тонкостям ведения войны.