Бишкек, 27 сентября 2022, 20:30 — REGNUM Правительство Киргизии предлагает обязать компании, добывающие полезные ископаемые, дополнительно платить государству 2% от выручки. Об этом заявил замминистра финансов Илияз Иманбетов на заседании профильного парламентского комитета.
По словам высокопоставленного чиновника, это касается только тех предприятий, которые используют добытое на собственном производстве.
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В качестве примера он привёл цементные заводы — они используют в производстве глину и известняк, но не платят за их добычу, а также фирмы, производящие алкогольные напитки — они выкачивают воду из находящихся на их территории скважин, но тоже не платят за неё.
Заместитель главы финансового ведомства отметил, что при этом двухпроцентные отчисления от выручки будут относиться к неналоговым выплатам.
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