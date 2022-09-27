Лондон, , 20:26 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе во вторник, 27 сентября, выросла почти на 20%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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К закрытию торговой сессии стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF приблизилась к отметке в $2067,7 за тысячу кубометров, что на 19,8% выше расчётной цены предыдущего дня — $1725,5 за тысячу кубометров

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ поднималась на 21,9% и на максимуме достигала $2103,5 за тысячу кубометров.

Цена на газ резко выросла на фоне сообщений о повреждениях на нескольких участках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также заявления «Газпрома» о несогласии с требованиями «Нафтогаза» по инициированному им разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу.