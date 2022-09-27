Грозный, 27 сентября 2022, 20:24 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о введении против него очередных санкций. На этот раз их объявили власти Новой Зеландии, где у руководителя Чечни нет никакого имущества и никаких интересов.
Чеченский лидер, выразил недоумение тем, чем он мог насолить Новой Зеландии, которая находится в 16 тысячах километров от его постоянного места проживания.
Он отметил, что вопросы эти риторические, и так понятно, что эта страна внесла его в санкционные списки ради того, чтобы угодить США. Глава Чечни в шутку предложил выбрать один день, назвав его «Международный день санкций против Кадырова», и разом ввести в этот день против него санкции всем недружественным с Россией странам.
Он пообещал отмечать этот новый праздник, заметив, что испытывает потрясающее чувство, что его — «выходца из небольшого чеченского села боятся огромная страна-агрессор и её спутники».