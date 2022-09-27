Грозный, 27 сентября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о введении против него очередных санкций. На этот раз их объявили власти Новой Зеландии, где у руководителя Чечни нет никакого имущества и никаких интересов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Чеченский лидер выразил недоумение — чем он мог насолить Новой Зеландии, которая находится в 16 тысячах километров от его постоянного места проживания.

«Та самая [Новая Зеландия], где я держу ничего, где храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого. Вам-то чем не угодил? И как вы собираетесь мне насолить?» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что вопросы эти — риторические: и так понятно, что эта страна внесла его в санкционные списки ради того, чтобы угодить США. Глава Чечни в шутку предложил выбрать один день, назвав его «Международный день санкций против Кадырова», и разом ввести в этот день против него санкции всем недружественным с Россией странам.

«Я и так понимаю, что вы просто выслуживаетесь и шаркаете ножкой перед хозяином. Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова», — написал чеченский лидер.

Он пообещал отмечать этот новый праздник, заметив, что испытывает потрясающее чувство, что его — «выходца из небольшого чеченского села боятся огромная страна-агрессор и её спутники».

«И они ничего не могут поделать с этим страхом, а только рисовать бумажки. Я не шучу: чем больше санкций, тем больше я кайфую!» — заявил глава Чечни.