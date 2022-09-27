Кемерово, 27 сентября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В образовательных учреждениях Кемеровской области пройдут внеплановые проверки. Меры предприняты после трагедии в Ижевске. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«Совместно с сотрудниками Росгвардии пройдут внеплановые проверки объектов образовательных организаций на соответствие требованиям к антитеррористической защищенности, — уточнила изданию А42. RU представитель ведомства Марина Зайцева. — В кратчайшие сроки будут организованы тренировки и учения по действиям персонала и обучающихся при угрозе или совершении террористического акта».

Также муниципалитетам поручено усилить пропускной режим и охрану школ.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в результате нападения на школу №88 в Ижевске погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Ещё 24 человека пострадали.

Читайте также: В Ижевске открыли штаб психологической поддержки пострадавших