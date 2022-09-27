27 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Становится всё более очевидным то, что на фоне проблем в экономике многих стран, усугубляющихся с очередными американскими горками доллара в том числе и, в частности — политическим давлением со стороны США на своих же союзников с целью эскалации конфликта с Россией, ряд государств будет вынужден пересмотреть свой взгляд на американскую валюту под давлением общественности.

Галина Смирнова, , 21:26 — REGNUM Повышение ставки ФРС привело к росту доллара и снижению курса национальных валют почти всех развивающихся и развитых государств. В Китае снижение курса юаня Центробанком страны стало самым большим с июля 2020 года — 26 сентября он «потерял» 378 базисных пунктов к доллару. Эксперты, мнение которых публикуют «Известия», прогнозируют дальнейшее снижение курса юаня под давлением доллара, но лишь в краткосрочной перспективе. EurAsia Daily пишет и об историческом снижении курса фунта стерлингов по отношению к доллару: британская валюта упала почти на 5% утром 26 сентября до 1,0327 дол. Сложная экономическая ситуация в Великобритании, отметил глава отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо, как пишет «Красная Весна» со ссылкой на Sky News, оказывает только поддержку доллару, который, по его прогнозам, «может снова расти на этой неделе». Банк Японии устроил интервенцию с целью недопущения слишком сильного обвала иены, отмечают «Известия».

Доллар © ИА REGNUM

Рубль стал одной из немногих укрепившихся к доллару валют. И этот тренд сохраняется. В ожидании роста санкционного давления, в частности, по словам управляющего директора «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, возможных новых ограничений относительно работы Мосбиржы или Национального клирингового центра (НКЦ), инвесторы могут избавляться от американской валюты, что создаст дополнительную поддержку курсу рубля. Цены на энергоносители также будут определять состояние российской валюты. Среди факторов поддержки рубля, как сказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, «пока еще высокий объем валютной выручки».

Эксперт полагает, что осенью поступления от продажи углеводородов могут еще вырасти ввиду стремления европейских стран пополнить запасы нефти перед введением частичного эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в ЕС из России. В пользу рубля, отмечает эксперт, говорит и девалютизация в России. Но в то же время фактор усиления санкционных ограничений в отношении России, считает Гойхман, сыграет против рубля, наряду с относительным сокращением доходов бюджета из-за снижения поступлений от экспорта и налогов, увеличением расходов казны и нарастанием бюджетного дефицита, что повлечет рост госзаимствований, денежной эмиссии. Соотношение всех этих вместе взятых факторов, полагает эксперт, «вероятно, будет приводить к постепенному ослаблению российской валюты». В большей степени, по мнению аналитика, по отношению к доллару. А с усилением спроса на китайский юань в торговле и для валютных интервенций Минфина Гойхман ожидает укрепление юаня до 11–12 рублей.

Традиционные продажи валютной выручки экспортерами в конце месяца, указывает в свою очередь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, способствуют сейчас усилению позиций рубля, плюс — оторванность Московской биржи от мировых финансовых рынков, а также то, что граждане и бизнес не спешат в силу токсичности, скупать валюту, как прежде. Издание напомнило также, что на этой неделе звучала информация о том, что Московская биржа может избавиться от бизнеса по организации торгов парой доллар-рубль. По словам главы Набсовета биржи Сергея Швецова, прекращение торгов американской валютой на бирже возможно в будущем — когда ее роль в обеспечении внешней торговли сойдет на нет. Если отношения России с внешним миром будут не долларовые, то американская валюта утратит свою функцию, уточнил Швецов, и биржа и Центробанк может утратить к ней интерес.

Сергей Швецов Cbr.ru

Между тем, напомним, в начале сентября, как сообщало РБК, специалисты НИУ ВШЭ в июньском обзоре глобальной экономики заявляли, что роль американского доллара в среднесрочной перспективе будет снижаться из-за ускорения процессов дедолларизации в мире. Заморозка резервов российского ЦБ, по их мнению, создала «значимый прецедент утраты доверия стран мира к доллару США». В частности, Израиль, Китай, Турция, Чили, указывали авторы обзора, увеличили долю резервов в альтернативных валютах. Эксперты, сообщало издание, также согласились с такой точкой зрения. Но посчитали, что это будет происходить в течение многих лет и при соблюдении ряда условий. При этом заменить доллар, по мнению экспертов, сможет только юань. Тем временем становится всё более очевидным то, что на фоне проблем в экономике многих стран, усугубляющихся с ростом доллара в том числе, и в частности — политическим давлением со стороны США на своих же союзников с целью эскалации конфликта с Россией, ряд государств пересмотрит свой взгляд на американскую валюту.