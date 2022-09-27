Самара, 27 сентября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Порядка трехсот государственных и муниципальных служащих в Самарской области получили повестки в рамках частичной мобилизации. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Сообщается, что сотрудники администрации главы области, министерств правительства региона, муниципальных администраций, подведомственных организаций уже проходят подготовку в воинских частях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области приняли решение о корректировке работы призывных комиссий: теперь в них будут работать медики как при обычном призыве.

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