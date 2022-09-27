Челябинск, 27 сентября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В Челябинске появится памятник хоккеисту и тренеру Валерию Белоусову. Такую инициативу одобрили 2 сентября депутаты гордумы.

Хоккей

Инициатором установки монумента стал гендиректор одного из ООО Сергей Одегов. Памятник планируется установить на территории ледовой арены «Трактор».

Белоусов родился в Свердловской области в 1948 году, а умер в Челябинске в 2015-м. В 1964–1987 годах он играл за разные хоккейные команды, а также за сборную СССР. Был нападающим.

С 1990 года Белоусов стал тренером. В частности, он тренировал хоккеистов команд «Трактор», «Металлург» и «Авангард».