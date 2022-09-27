Уппсала, Швеция, , 21:27 — REGNUM В следующем году ожидается резкий рост арендной платы в Уппсальском университете, старейшем и самом престижном высшем учебном заведении в Швеции. В скором времени арендная плата будет рассчитываться с учетом инфляции. Об этом 27 сентября сообщил телеканал SVT.

Швеция

Финансовая ситуация может повлиять на образование и исследования, которые проводятся в настоящий момент студентами, аспирантами и профессорами.

«Конечно, было бы здорово, если бы деньги пошли бы на исследования и образование. Но мы делаем все возможное, чтобы смягчить удар по нашим сотрудникам и студентам», — сказал в интервью SVT Петер Эленфальк, отвечающий за содержание зданий Уппсальского университета.

Добавим, что Уппсальский университет ежегодно за аренду помещений платит 80 миллионов долларов. Расходы на аренду в следующем году могут вырасти на 10%.