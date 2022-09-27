Ханты-Мансийск, 27 сентября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Югре закрываются на карантин группы в детских садах и классы школах в связи с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В связи с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 на 38 неделе приостановлен образовательный процесс в одном детском саду Березовского района, в 13 группах десяти детских садов Кондинского района, Сургута, Советского района, Лангепаса, Югорска, Покачей, в одной школе Берёзовского района, 58 классах 23-х школ 7-семи муниципальных образований (Урай, Сургут, Нефтеюганск, Советский район, Югорск, Покачи, Нягань)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным на 27 сентября за последние сутки в ХМАО зарегистрировано 268 случаев заболевания COVID-19 в 16 муниципальных образованиях Югры. Большинство случаев зарегистрировано в Сургуте.

ОРВИ и гриппа зарегистрировано 152,6 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога по совокупному населению на 15,1%. Больше всего болеют жители Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.