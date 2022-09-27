Вашингтон, , 20:07 — REGNUM Universal Pictures представила новый трейлер фильма «Хэллоуин заканчивается» Дэвида Гордона Грина. Об этом пишет портал IndieWire.

Джейми Ли Кёртис Цитата из трейлера к/ф «Хэллоуин заканчивается»

В опубликованном ролике появляется Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис), которая намерена в последний раз дать отпор маньяку Майклу Майерсу (Джеймс Джуд Кортни). Выход картины запланирован на 14 октября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Netflix сообщил о приобретении нового документального проекта «Старший», посвящённого режиссёру Роберту Дауни — старшему. Лента расскажет о карьере постановщика, а также о его взаимоотношениях со своим сыном, актёром Робертом Дауни — младшим.

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