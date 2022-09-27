Стокгольм, , 21:22 — REGNUM Лидер Умеренных Ульф Кристерссон ведет переговоры о формировании нового правительства Швеции. На вопрос, когда можно ожидать какого-то результата, он ответил, что новый кабинет министров приступит к своей работе в ближайшее время. Об этом он заявил 27 сентября на пресс-конференции.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

28 сентября Кристерссон снова встретится с тальманом Андреасом Норленом. «Я передам ему конфиденциальную информацию о том, как идут наши переговоры, а затем мы обсудим график дальнейших действий», — отметил Кристерссон.

Напомним, сейчас Швецией руководит переходное правительство во главе с ушедшей в отставку Магдаленой Андерссон.