Новосибирск, , 20:05 — REGNUM Из Новосибирской области для участия в спецоперации на территории бывш. УССР направлены более 2 тысяч человек. Среди них — добровольцы и те, кто попал под частичную мобилизацию. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом он не уточнил, сколько всего новосибирцев подлежат частичной мобилизации. Отметив лишь, что цифра «устанавливается отдельным заданием для каждого региона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области создан пункт формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов региона и ещё четырех регионов Сибири.

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