Владикавказ, , 20:02 — REGNUM На въездах в Северную Осетию будет ограничен въезд в республику автотранспорта из других субъектов России. Эти меры власти региона планируют предпринять для урегулирования ситуации на границе РФ в районе пункта пропуска «Верхний Ларс».

Верхний Ларс © Sputnik

В ходе заседания комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоявшейся 27 сентября, глава РСО-Алании Сергей Меняйло также объявил о необходимости введения в республике режима повышенной готовности.

«Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Кроме того, будет подписан указ об ограничении доступа транспортных средств на территорию Северной Осетии», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

Указ об ограничении въезда в РСО-Аланию не коснется жителей республики. Они будут свободно передвигаться через пункты въезда на территорию Северной Осетии при предъявлении документов, подтверждающих прописку.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в районе пункта пропуска через государственную границу России с Грузией «Верхний Ларс» скопилось большое количество автотранспорта. Боле 20 тыс. человек пересекли границу за прошедшие двое суток. Наплыв желающих выехать за пределы РФ связывают с объявленной в России частичной мобилизацией.