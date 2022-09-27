Челябинск, 27 сентября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В Челябинске 27 сентября увеличилось количество почётных граждан города. Решение об этом приняли 27 сентября депутаты гордумы.

ИА REGNUM Челябинск

Ими стали хирург Александр Пухов и промышленник Виталий Рыльских. В гордуме утверждают, что перечень заслуг этих людей. Пухов является заслуженным врачом России, а Рыльских — меценатом.

Отметим, с присвоением этого звания Рыльских согласились не все. Депутат Госдумы Валерий Гартунг (СРЗП) в своём телеграм-канале напомнил о том, что этот гражданин ранее был судим, и выразил разочарование решением гордумы.