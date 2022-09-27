Элиста, 27 сентября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Жители Калмыкии, попавшие под частичную мобилизацию, единовременно получат по 50 тыс. рублей. Об этом 27 сентября сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Руководитель региона не только подписал указ, согласно которому все мобилизованные жители Калмыкии получат единовременно по 50 тыс. рублей. Хасиков также поддержал ряд законодательных инициатив, поступивший от калмыцкого отделения партии «Единая Россия».

В частности, предлагается освободить мобилизованных жителей Калмыкии, как и ветераны боевых действий, от транспортного налога. Половину оплаты школьного питания их детей республика возьмёт на себя.

В первую очередь дети мобилизованных жителей будут зачисляться в детские сады и получать путевки на отдых и оздоровление, а посещение детских садов — будет бесплатным.

Кроме того, семьям возместят треть расходов на коммунальные услуги.

Все эти предложения планируется принять на ближайшем заседании Народного хурала.