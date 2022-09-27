Уфа, , 19:53 — REGNUM Еще порядка ста мобилизованных жителей Белорецкого района Башкирии проводили на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба районной администрации.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня проводили еще сотню мобилизованных белоречан. В этот раз было много добровольцев. Они говорят — мы тоже хотим защищать свою Родину, бок о бок стоять со своими односельчанами, соседями, друзьями», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что мобилизованных граждан провожали родные и близкие люди со слезами и напутствиями.

«А парни просто уверены, что обязательно вернутся с победой! И мы в них верим и вместе с родными ждем! Храни вас Бог», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы Абзелиловского района Башкирии, мобилизованные жители этого района 27 сентября также отправились на службу.

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