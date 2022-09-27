Новосибирск, , 19:48 — REGNUM В Новосибирске после трагедии в Ижевске проверяют меры безопасности в школах. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

В школу © ИА REGNUM

«Образовательные организации не охраняются вооружённой охраной, — цитируют «Новосибирские новости» Ахметгареева. — Наверное, невозможно говорить о том, что этого не произойдёт и этого не будет — слишком тревожное время. И мы иногда не сможем объяснить ход мысли тех людей, которые совершают такого рода преступления».

По официальным данным, в Новосибирске все образовательные учреждения в том числе детские сады, обеспечены тревожной сигнализацией. За безопасность детей отвечают 39 частных организаций с лицензиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате нападения на школу №88 погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 24 человека пострадали.

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