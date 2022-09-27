Челябинск, , 19:47 — REGNUM В Челябинске десять горожан удостоились звания «Почётный ветеран». Такое решение 27 сентября приняли депутаты гордумы.

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Среди них Борис Зырянов, Надежда Дида, Раиса Муженко, Валентин Мерзляков, Иван Наливайко, Евдокия Ненаженко, Нина Сухова, Иван Олюнин, Борис Токмин и Нина Шаталова. Всем им в торжественной обстановке вручили соответствующие свидетельства и нагрудный знак.

Почётное звание присваивают в городе каждый год. Церемония приурочена к 6 октября — Дню героев Танкограда.