Челябинск, 27 сентября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Челябинске десять горожан удостоились звания «Почётный ветеран». Такое решение 27 сентября приняли депутаты гордумы.

ИА REGNUM Челябинск

Среди них Борис Зырянов, Надежда Дида, Раиса Муженко, Валентин Мерзляков, Иван Наливайко, Евдокия Ненаженко, Нина Сухова, Иван Олюнин, Борис Токмин и Нина Шаталова. Всем им в торжественной обстановке вручили соответствующие свидетельства и нагрудный знак.

Почётное звание присваивают в городе каждый год. Церемония приурочена к 6 октября — Дню героев Танкограда.