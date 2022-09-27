Москва, 27 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Требования «Нафтогаза» об оплате за транзит российского газа несостоятельны, сообщили 27 сентября в пресс-службе Газпрома. Обращение «Нафтогаза» — недружественный и недобросовестный шаг.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Фига

«Газпром категорически отвергает все требования «Нафтогаза» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу», — сообщают в пресс-службе, поясняя: не оказанные Киевом услуги «не должны и не будут оплачиваться».

Уведомление об этом Газпром направил «истцу». Российская компания пояснила, что «Нафтогаз» сам отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС «Сохрановка» (газоизмерительная станция — прим. ИА REGNUM) без надлежащих на то оснований. При этом сам факт неоказания услуг Киевом признан.

Далее Газпром поясняет, что Киеву «хорошо известно»: согласно договору от 30 декабря 2019 г., «неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления» «Нафтогаза» о форс-мажоре на территории б. УССР.

Это же соглашение определяет Цюрих местом решения споров сторон. Между тем из-за огромного числа введённых антироссийских санкций Швеция и Швейцария «перешли в разряд недружественных» России стран. В итоге Газпром оказывается лишённым «фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство, как в самом арбитраже, так и в государственных судах по месту его проведения».

Попытки «Нафтогаза» добиваться рассмотрения спора в Международном арбитражном суде могут привести к тому, отмечают в Газпроме, что у Москвы «будут все основания для введения в отношении компании» санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц.

«На практике это будет означать запрет для Газпрома исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций», — отмечают в российской компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз» в начале сентября пожаловался на Газпром в МАС: Киев жалуется на якобы несвоевременную оплату Москвой транзита российского газа.