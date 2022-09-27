Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix сообщил о приобретении нового документального проекта «Старший», посвящённого режиссёру Роберту Дауни — старшему. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Роберт Дауни-старший и Роберт Дауни-младший People

Предстоящая лента расскажет о карьере постановщика, а также о его взаимоотношениях со своим сыном, актёром Робертом Дауни — младшим. Последний также выступит продюсером проекта. Дата выхода «Старшего» пока что не раскрывается.

Напомним, Роберт Дауни-старший умер в июле 2021 года после продолжительной болезни Паркинсона. Среди его работ наиболее известны фильмы «Патни Своуп» и «Загон».

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлена дата начала съёмок новой экранизации Silent Hill

Читайте развитие сюжета: Лори Строуд сражается с маньяком в трейлере «Хэллоуин заканчивается»