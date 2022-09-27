Москва, , 19:42 — REGNUM В России в преддверии Дня пожилого человека будет проведён первый Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста. Об этом сообщает 27 сентября пресс-служба Минфина России.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Региональный этап чемпионата будет проходить с 28 сентября по 3 октября в двадцати регионах России — на различных площадках в Брянске, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Иваново, Краснодаре, Новосибирске, Новгороде, Оренбурге, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Смоленске, Сургуте, Туле, Ульяновске, Чебоксарах, Якутске, Ярославле.

Участвовать в мероприятии смогут женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет. Им предстоит решить тестовые и творческие задания по разным темам, в числе которых — финансовое планирование, защита от мошенников, взаимодействие с банками, рассказали в Минфине.

Финал чемпионата пройдёт 18 октября на площадке РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Сообщается, что мероприятие проводится в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017–2023 годы.