Севастополь, , 20:06 — REGNUM В Севастополе на площади Нахимова прошёл митинг и торжественные проводы военнослужащих, призванных из запаса и направляющихся на службу в 47-ю мотострелковую дивизию, сообщил 27 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Призванные в ходе частичной мобилизации жители Севастополя и Крыма в количестве около 600 человек направились на полигоны Черноморского флота для прохождения курса подготовки и боевого слаживания.

«Митинг, посвящённый проводам военнослужащих 47-й мотострелковой дивизии, — это уже история. История нашего Города-Героя, Крыма, страны. Севастополь гордится своими славными военными традициями. Сегодня на площади им. Нахимова это чувствовалось как никогда. Было ощущение, что весь город пришёл проводить наших воинов. Ждём наших защитников домой. Гордимся и верим в них!», — написал Михаил Развожаев.

Митинг, посвящённый проводам военнослужащих 47-й мотострелковой дивизии Цитата из видео: «Митинг, посвящённый проводам военнослужащих 47-й мотострелковой дивизии, — это уже история. История нашего Города-Героя, Крыма, страны». Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября проводится частичная мобилизация военнослужащих запаса. В ходе неё в Вооруженные силы РФ должны быть направлены 300 тыс. человек.

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