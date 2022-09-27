Владикавказ, , 19:40 — REGNUM На границе с Грузией в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии будут выдавать повестки всем гражданам РФ, подлежащим мобилизации. Ранее эти действия распространялись лишь на жителей республики. Выдача повесток будет проводиться в том числе и на въездах в Северную Осетию.

КПП «Верхний Ларс» Sktu.customs.gov.ru

Для этого организована работа мобильных оперативных групп, которые состоят из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Об этом сообщил глава РСО-Алании Сергей Меняйло в ходе состоявшегося 27 сентября заседания региональной комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Задача опергрупп — в соответствии со списками Министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства РСО-Алании.

Ранее сообщалось, что власти Северной Осетии предприняли меры для сдерживания потока переправляющихся через российско-грузинскую границу. За последние двое суток число покинувших Россию через пункт пропуска «Верхний Ларс» превысило 20 тыс. человек. В целях сокращения очередей на границе было решено установить временные пункты военкомата по вручению повесток мобилизованным.

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