Челябинск, , 19:39 — REGNUM Дума Челябинска 27 сентября утвердила соглашения о сотрудничестве города с Волновахским районом и Ясиноватой (Донецкая Народная Республика). Это произошло на очередном 32-м заседании.

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Эти соглашения предусматривают обмен опытом и информацией по различным направлениям работы. Также речь идёт о взаимодействии в социально-культурной сфере и осуществлении имущественной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинская область оказывает помощь с восстановлением Волновахи и Ясиноватой.