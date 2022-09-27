Тбилиси, 27 сентября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи 29-летней годовщиной потери Грузией контроля над Сухумом возложила венки к мемориалу погибших и выступила с официальным заявлением, сообщает 27 сентября president. ge.

President.ge Саломе Зурабишвили

«Сегодня самый трагический день в истории независимой Грузии. В этот день и по сей день чтить память павших героев — обязанность каждого! Эта память никогда не должна быть потеряна! Прошло почти 30 лет, а это целое поколение, которые показали всем нам и населению Абхазии, что эти 30 лет ничего не принесли ни культуре Абхазии, ни абхазскому языку, ни экономике, ни её развитию. Сегодня молодое поколение, живущее в оккупированной Абхазии, наверное, понимает, что российская оккупация ничего им не дала», — заявила президент Грузии.

Зурабишвили особо подчеркнула, что несмотря на глубокую боль от события 1993 года страна не должна всё время жить в трауре, а должна стремиться в будущее, которое, как уверена глава государства, принесёт Грузии самые замечательные результаты.

Президент Грузии также выразила своё отношение к референдумам, проведённым на освобождённых от власти киевского режима территориях.

«…мы должны решительно осудить референдумы, которые проводятся сегодня на востоке [бывш. УССР], потому что мы знаем, что означают референдумы и какими они могут быть, когда они проводятся на оккупированной территории и в условиях… войны. Это крайне циничное действие России, которое совершенно неприемлемо для нас, мира и цивилизованных людей!» — заявила Зурабишвили.

Напомним, что 27 сентября 1993 года после длившейся более года кровопролитной грузино-абхазской войны абхазские войска освободили Сухум.