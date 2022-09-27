Вашингтон, 27 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Biogen выплатит $900 миллионов для урегулирования федерального иска, в рамках которого ее обвинили в завышенных счетах по государственной медицинской страховке и взяткам врачам ради более высоких продаж своих препаратов, сообщает 27 сентября UPI.

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Скандал вокруг Biogen разгорелся в 2012 году, когда экс-сотрудник компании Майкл Бавдуниак подал в суд на фармацевтического гиганта, утверждая, что компания щедро платит врачам, чтобы те продавали как можно больше таблеток ее пациентам.

Речь идет о лекарствах для лечения рассеянного склероза. В иске утверждается, что компания активно подкупала врачей с января 2009 года по март 2014 года, что привело к резкому спросу на таблетки Avonex, Tysabri и Tecfidera, говорится в заявлении министерства юстиции.

Для урегулирования иска Biogen согласилась выплатить $843 млн правительству США, а также еще $56 млн 15 штатам в качестве компенсации ущерба, нанесенного здоровью американцев.