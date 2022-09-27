Новосибирск, , 19:37 — REGNUM Новосибирские ветераны боевых действий в Афганистане отправятся добровольцами для участия в спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом сообщил руководитель регионального отделения Союза ветеранов-афганцев Евгений Яковенко.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«С несколькими офицерами мы уже давно обсуждали тему нашего личного участия в специальной операции. За Родину, сколько есть сил, хотим послужить, принести пользу, вложить свой вклад в неминуемую победу. Сейчас самый судьбоносный момент, и мы хотим в этот судьбоносный момент быть достойны наших дедов и прадедов, — сказал Яковенко редакции «Вести Новосибирск». — Сибиряки всегда отличались тем, что вставали и шли в авангарде».

Отметим, что Яковенко — отец шестерых детей. Он также является заместителем председателя горсовета Новосибирска («Единая Россия»). В зону проведения спецоперации, по его словам, он отправится вместе с боевыми товарищами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области развернули пункт формирования компетенций боевого слаживания для призванных на военную службу по приказу о частичной мобилизации.

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