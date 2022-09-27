Подгорица, 27 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Совокупный дефицит бюджета Черногории за первые семь месяцев 2022 года составил 57,8 миллиона евро или 1,1 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) и ниже плана на 134,1 миллиона евро, сообщает RTCG со ссылкой на Минфин страны.

Picserver.org Бюджет

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дефицит бюджета ниже на 61,5 млн евро, или 51,6 процента», — говорится в данных Минфина об исполнении бюджета за первые семь месяцев.

Министерство также сообщило, что в июле был зафиксирован дефицит бюджета в размере 12,8 миллиона евро, т.е. 0,24 процента ВВП, что является более слабым достижением по сравнению с запланированным профицитом в размере 13,8 миллиона евро.

Доходы бюджета за первые семь месяцев текущего года составили 1,09 млрд евро или 20,5 процента расчетного ВВП и на 106,1 миллиона евро или 10,8 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года, а по сравнению с запланированным выше на 67,1 миллиона или 6,6 процента