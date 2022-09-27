Москва, , 19:44 — REGNUM Предполагаемая диверсия на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» может быть выгодна Польше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Первым заказчиком на [разрушение] «Северного потока-2», я думаю, выступает Польша. Потому что здесь затрагиваются её геополитические интересы. Ранее не раз предлагалось разобрать СП-2, продать его. Эти мессенджы шли в сторону Польшу и от Киева. Я думаю, что заказчик понятен. США настаивать не будут, даже окажут помощь при необходимости. Диверсия будет проведена очень быстро и под прикрытием ЦРУ и всех аффилированных СМИ европейских разведок», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что диверсия могла привести к падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках газопровода «Северный поток». Такая версия случившегося была опубликована на страницах немецкой газеты Tagesspiegel.

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