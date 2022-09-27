Москва, 27 сентября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Курс доллара немного укрепился по отношению к рублю на фоне дальнейшего снижения евро по итогам торгов во вторник, 27 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 58,46 рубля, что на шесть копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на девять копеек и к закрытию составил 56,15 рубля.