Стамбул, Турция, 27 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Ножевые ранения нанесены в Стамбуле бывшему французскому спецназовцу Адриану Боке, освещавшему события в Донбассе, передаёт 27 сентября RT.

Publicdomainpictures.net Нападение с ножом

По словам самого Боке, известного своими разоблачениями инсценировки Киевом «резни в Буче», его «караулили с вечера».

Напали на него с ножом двое накануне, 26 сентября, нанеся несколько резаных ран, в том числе лица, живота, рук.

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