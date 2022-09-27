В Стамбуле напали с ножом на Адриана Боке, освещавшего события в Донбассе
Стамбул, Турция, 27 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Ножевые ранения нанесены в Стамбуле бывшему французскому спецназовцу Адриану Боке, освещавшему события в Донбассе, передаёт 27 сентября RT.
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Нападение с ножом
По словам самого Боке, известного своими разоблачениями инсценировки Киевом «резни в Буче», его «караулили с вечера».
Напали на него с ножом двое накануне, 26 сентября, нанеся несколько резаных ран, в том числе лица, живота, рук.
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