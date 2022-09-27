Копенгаген, 27 сентября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Россию в самое ближайшее время обвинят в диверсии на «Северном потоке», отметил 27 сентября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

«Это иезуитская тактика, присущая англосаксам. Можно делать что угодно — виновата все равно будет Россия. Никакие доводы, что Россия никогда не будет подрывать углеводородные коммуникации, через которые она зарабатывает деньги и наполняет бюджет, снабжая Запад дешевым сырьем, действовать уже не будут. Россия объявлена врагом, и на нее будут списывать абсолютно все», — написал Котенок.

Судя по имеющимся кадрам, аварию едва ли можно устранить в обозримые сроки, так что опасность провести зиму без газа нависла над Европой всерьез, добавил он.

27 сентября сразу на трёх нитках «Северного потока» произошли разрушения. В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газопровода пока невозможно. По одной из версий, речь может идти о целенаправленной диверсии.