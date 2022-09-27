Самара, , 19:27 — REGNUM Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что 17-летнего российского флангового атакующего полузащитника Сергея Пиняева претендует ряд европейских клубов.

«Есть ли к Пиняеву предметный интерес в Европе? К Пиняеву всегда есть интерес, потому что он уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов страны. За ним следят — это 100%, и в Европе тоже», — цитирует Корниленко издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Сергей Пиняев принял участие в пяти матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова» и получил одну желтую карточку.