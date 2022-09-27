Москва, 27 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. С Россией нельзя говорить языком силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о праве России применить ядерное оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная угроза

«Жители бывш. УССР как никто знают, что означает ядерный взрыв и его последствия. Все помнят Чернобыль. Но, к сожалению, глава киевских боевиков Владимир Зеленский и его команда забывают о том, что, обстреливая Запорожскую АЭС, можно спровоцировать те самые последствия, как от ядерного удара. Безусловно, это будет катастрофа и уничтожение не только Киева, но и народа бывш. УССР. Надо понимать, что ядерный удар возможен, и Медведев говорит, что пора переходить к нормализации ситуации, садиться за стол переговоров и пора исполнять решения, а не только их обещать, а не обманывать Россию в очередной раз, подставлять её и разговаривать с Россией языком силы», — заключил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, Дмитрий Медведев сказал о том, что Москва вправе применить ядерное оружие, если на России или её союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. И Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к ней соседей. Например, у нацистского Киева.

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