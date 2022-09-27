Стамбул, Турция, 27 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. На бывшего французского спецназовца Адриана Боке, который последние месяцы освещал события в Донбассе, напали в Стамбуле, сообщает RT.

ИА REGNUM Нож

Как рассказал Адриан Боке, за ним следили: «Караулили с вечера».

В понедельник, 26 сентября, на него напали два человека. Адриану Боке нанесли несколько резаных ран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной Адриан Боке провёл на подконтрольной киевскому режиму территории три недели. Он был в Буче (https://t.me/rt_russian/110098) и утверждает, что видел (https://t.me/rt_russian/121846), как военные армии фашистского режима привезли тела погибших и разложили их на улице.

После этого Адриан Боке приехал на Донбасс. Там он, в частности, снимал (https://t.me/rt_russian/123426) для RT последствия обстрелов киевскими националистами Донецка из французских САУ CAESAR.