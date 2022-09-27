Рига, 27 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум.

Pixabay.com Латвия

Комитет парламента Латвии по образованию, культуре и науке одобрил поправки к Закону об образовании, чтобы поддержка педагогов при проведении дополнительных занятий с учениками не привела «к риску продолжения преподавания на русском языке».

Об этом сообщил латвийский портал press. lv со ссылкой на решение комиссии в заметке «А вдруг опять заговорят по-русски: как Сейм изменил законопроект о педагогической поддержке учеников».

Отмечается, что теперь, в окончательном чтении законопроекта, говорится, что учащийся имеет право на получение индивидуальной и персонализированной поддержки в дошкольном и начальном образовании для приобретения компетенции только в государственном языке. Первоначальное предложение такого пункта не включало и вызвало возмущение у националистических партий и союзов парламента Латвии.

Примечательно, как отмечает издание, что этот вид поддержки не требует дополнительного финансирования и может принимать различные формы — соответствующие учебные материалы, дружественная учебная среда, участие руководства школы и другое.