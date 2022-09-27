Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Министерство транспорта США утвердило 27 сентября проекты строительства зарядных станций для электромобилей во всех 50 штатах, а также Вашингтоне и Пуэрто-Рико, что охватывает около 120 700 км автомагистралей, сообщает Reuters.

Tesla Supercharger (сс) freegreatpicture.com

Теперь у правительств штатов есть доступ к $1,5 млрд для строительства зарядных станций для электромобилей, заявили представители министерства.

Напомним, что в соответствии с принятым президентом США Джо Байденом в ноябре 2021 года законопроектом об инфраструктуре на сумму $1 трлн, в течение пяти лет штаты США получат $5 млрд на строительство зарядных станций для электромобилей вдоль межрегиональных автомагистралей.

Ранее Байден заявил, что половину продаваемых в США автомобилей к 2030 году должны составлять электромобили и гибриды.

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