Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Съёмочный процесс нового фильма по игре Silent Hill начнётся в 2023 году. Об этом сообщает портал Cybersport.

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Известно, что режиссёром проекта выступит Кристоф Ган, снявший первый «Сайлент Хилл». Подробности сюжета и актёрский состав ленты в настоящий момент неизвестны.

Напомним, предстоящая экранизация не будет связана с предыдущими киноадаптациями видеоигры. Дата выхода проекта пока что не раскрывается.

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