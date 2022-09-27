Брюссель, 27 сентября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Производство вооружений и пополнение их запасов должно быть ускорено, заявил 27 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами по вооружениям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, необходимо как можно быстрее пополнить истощенные поставками Киеву запасы оружия.

«На заседании обсуждались… потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», — указано в сообщении пресс-службы НАТО.