Луганск, 27 сентября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Военкор Александр Коц 27 сентября опубликовал в своем телеграм-канале кадры с одного из избирательных участков в Луганске, где начался подсчет голосов на референдуме о возвращении в состав России.

Администрация Томской области Референдум в ЛНР

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«За. За. За». На это можно смотреть вечно», — отметил Коц.

Вместе с тем он отметил, что видел несколько бюллетеней с крестиком в графе «против».

27 сентября завершилось голосование на референдуме о возвращении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. По данным обработки 90,95% протоколов с участков на территории России, 97,87% жителей ЛНР проголосовали «за».