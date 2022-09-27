Сургутский район, Югра, , 19:18 — REGNUM В Сургутском районе ХМАО 27 сентября завершилось голосование на референдуме о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Бюллетень для голосования на референдуме по вопросу воссоединения к Россией. ДНР. Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Референдум проходил с 23-го сентября. В нём участвовали эвакуированные из территории Донбасса и бывшей УССР. Проголосовали десятки человек.

«Это очень важно для тех людей, которые там проживают. Вот сейчас пообщались, действительно очень нужно. Для них воссоединение с россией — гарантия безопасности, гарантия жизни, здоровья и этих людей, и их детей, и родителей. Сами видите, что происходит сейчас», — отметил глава района Андрей Трубецкой.

Жительница Славянска Мария надеется вернуться домой, в мирный город.

«Сегодня пришли, потому что хотим лучшего. Если взять историю: мы все русские. У нас нет украиноязычных: в Донецкой, Луганской областях. Днепропетровск, Харьков, если взять левобережье [бывш. УССР] — мы все русский народ. Мы все считаем себя русскими. Будем надеяться, что мир скоро будет, что скоро там будет Россия», — сообщила о мотивах своего участия в референдуме Мария.

Ещё одна участница референдума, Лариса, покинула родной дом из-за постоянных обстрелов.

«Мы делаем осознанный, правильный выбор. Этого события ждали восемь лет. Сейчас ожидаю получения российского паспорта. Донбасс покинула, конечно, из-за боевых действий. Обстановка была очень напряжённая, тяжёлая. Обстрелы бесконечные. Мы 10 дней сидели с ребёнком в погребе, в подвале. Когда закончились продукты и вода, поняли — нужно уезжать. Воссоединение с Россией — это будущее наших детей и внуков. Поэтому мы здесь. Я верю, что все будет хорошо. Наступит мир и все мы будем жить в добре, счастье, радости», — поделилась своими мыслями Лариса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Запорожской и Херсонской областях опубликовали первые результаты референдумов о воссоединении с Россией.

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