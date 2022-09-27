Рига, , 19:18 — REGNUM В понедельник, 26 сентября, в первый день досрочного голосования на парламентских выборах Латвии, проголосовали 0,73%, или 11 316 избирателей, и это больше, чем в на предыдущих выборах.

Зал Сейма Латвии Saeima

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня сообщила латвийскому телеканалу TV3. Она отметила активность избирателей.

По мнению Берзиня, очереди на избирательных участках говорят о том, что люди слышали о важности участия в выборах. Однако она призывает не слишком радоваться, оценивая явку избирателей.

«В досрочном голосовании всегда принимают участие наиболее добросовестные избиратели, которые хотят сделать выбор и мотивированы. Мы наблюдаем, что при досрочном голосовании активность возрастает, но в день выборов тенденция уже не такая хорошая», — заявила руководитель ЦИК Латвии.

В дни досрочного голосования ситуация на избирательных участках может быть очень разной, а очереди избирателей можно ожидать в четверг и в пятницу — 29 и 30 сентября, сказала Берзиня.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2022 года в Латвии завершатся очередные выборы — в 14-й состав парламента Сейм. На следующие четыре года необходимо избрать 100 депутатов парламента.