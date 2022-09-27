ЦИК Латвии: первый день выборов показал активность избирателей
Рига, 27 сентября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В понедельник, 26 сентября, в первый день досрочного голосования на парламентских выборах Латвии, проголосовали 0,73%, или 11 316 избирателей, и это больше, чем в на предыдущих выборах.
Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня сообщила латвийскому телеканалу TV3. Она отметила активность избирателей.
По мнению Берзиня, очереди на избирательных участках говорят о том, что люди слышали о важности участия в выборах. Однако она призывает не слишком радоваться, оценивая явку избирателей.
«В досрочном голосовании всегда принимают участие наиболее добросовестные избиратели, которые хотят сделать выбор и мотивированы. Мы наблюдаем, что при досрочном голосовании активность возрастает, но в день выборов тенденция уже не такая хорошая», — заявила руководитель ЦИК Латвии.
В дни досрочного голосования ситуация на избирательных участках может быть очень разной, а очереди избирателей можно ожидать в четверг и в пятницу — 29 и 30 сентября, сказала Берзиня.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2022 года в Латвии завершатся очередные выборы — в 14-й состав парламента Сейм. На следующие четыре года необходимо избрать 100 депутатов парламента.