27 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Богдан Борман, , 21:02 — REGNUM Дорогу к голосованию на референдуме 27 числа для меня началась рано. В 5 утра. Через час я уже был в автобусе и ехал в Мариуполь. Проверка на блокпосте была тщательной, но все документы у меня были в порядке, и я без проблем прибыл в город.

Призывы к голосованию, расклеенные на сельской автобусной остановке Богдан Борман © ИА REGNUM

Можно было подождать автобуса и доехать до нужного места большую часть расстояния, но городской транспорт всё ещё ходит не очень часто, так что я решил пройтись пешком, срезав путь через дворы.

Мариуполь Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь Богдан Борман © ИА REGNUM

Жителей призывали голосовать как в городах, так и в сёлах Богдан Борман © ИА REGNUM

Да, по дороге большая часть домов представляет из себя печальное зрелище — это выгоревшие остовы. Но тем не менее уже в нескольких домах начались капитальные ремонты, которых ещё не было неделю назад. Работает техника, выгружаются строительные материалы. Те дома, которые «идут на слом», уже начали сноситься. Повторюсь, работа идёт, этого трудно не заметить. Но тем не менее во дворах нужно смотреть под ноги — мусор убран еще не везде…

Мариуполь Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь Богдан Борман © ИА REGNUM

Как представитель прессы ДНР я пришёл на самое открытие участка № 19, который располагался в здании школы № 9. Школа во время боёв получила значительные, но не критичные повреждения и снова примет учеников уже на начало следующего учебного года.

Здание школы № 9, в которой проходило голосование, пострадало во время обстрела и сейчас не работает. Богдан Борман © ИА REGNUM

Капитальный ремонт школы будет завершён до следующего учебного года Богдан Борман © ИА REGNUM Школа № 9 Богдан Борман © ИА REGNUM

Спортивная площадка школы за полгода заросла высокой травой Богдан Борман © ИА REGNUM

Скажу сразу, что вести фото- и видеозапись внутри участка категорически запрещено. Как и снимать голосовавших. Всё же безопасность сейчас — задача первой необходимости. Так что вот вам фотография, сделанная с улицы, — «рамка — металлоискатель» (как в аэропорту) и пустой ящик для голосования. Да, и мой голос на этом участке стал первым. Угадайте, как я проголосовал?

Ещё пустая урна за несколько минут до открытия избирательного участка Богдан Борман © ИА REGNUM

На избирательном участке я пообщался с пенсионеркой Ольгой Владимировной. Женщина рассказала, что надеется, что после голосования всё наладится и всё будет хорошо.

Безопасность обеспечивала вооруженная охрана (как же без нее в наши дни?), на участке присутствовала медсестра, готовая оказать первую помощь до прибытия врача. Но всё обошлось без каких либо происшествий. Участок работал как хорошо отлаженный механизм. Внимательность, контроль и безопасность — всё прошло как нужно, и в 16:00 начался подсчет голосов.

Аккредитация журналиста для работы на референдуме Богдан Борман © ИА REGNUM

Мне удалось пообщаться с представителями избирательной комиссии Мариуполя и посёлка Белосарайская коса.

Участковая избирательная комиссия Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь. Глава ЦИК Жовтневого района Иван Фёдорович

Богдан Борман: Какое у вас общее впечатления от мероприятия (выборов)?

Иван Фёдорович: Радостное настроение, душа горит, как и у многих жителей Мариуполя!

Богдан Борман: С чем связано относительно небольшое количество проголосовавших на этот час (12:00)?

Иван Фёдорович: Причина простая — четыре дня активного предварительного голосования. Точки голосования располагались во дворах, около магазинов, да и прямо на улицах в людных местах.

Богдан Борман: Ваша оценка общей организации? Были ли какие-нибудь нарушения?

Иван Фёдорович: Никаких нарушений не было, всё организовано на высоком уровне. Прошло всё, как было запланировано.

Богдан Борман: Были ли угрозы вам или другим членам избирательных участков?

Иван Фёдорович: Лично мне — нет, о других сказать ничего не могу, так как не сообщали.

Участковая избирательная комиссия Богдан Борман © ИА REGNUM

Белосарайская коса. Интервью с представителем избирательной комиссии — Ирина (выездная точка) — 25 сентября.

Богдан Борман: Много ли людей сегодня проголосовало?

Ирина: Нет, не очень. Многие либо уже проголосовали (23 и 24 числа), либо хотят проголосовать традиционно, на стационарных пунктах по месту жительства.

Богдан Борман: Маршрут передвижения мобильных пунктов голосования не анонсировался по соображениям безопасности?

Ирина: Всё верно.

Богдан Борман: По каким населенным пунктам вы передвигались?

Ирина: Мангушский район — Мелекино, Белосарайская коса, Ялта, Портовское, Глубокое, Буряковая балка.

Богдан Борман: Как организована работа передвижного пункта голосования?

Ирина: Определенное время работаем в стационарном режиме (останавливаемся на «точке»), затем ездим по адресам, в том числе и к людям лежачим, которые по состоянию здоровья не могут сами прийти к пункту голосования.

Богдан Борман: Какое настроение у людей?

Ирина: Позитивное. Все хотят определенности, в составе Российской Федерации.