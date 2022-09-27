Тбилиси, , 23:47 — REGNUM Американское посольство в Грузии в связи 29-летней годовщиной потери грузинской стороной Сухума выпустило официальное заявление, в котором содержались обвинения в адрес России, сообщает 27 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Спустя 29 лет после падения Сухума ощущается боль, последовавшая за массовым убийством, совершенным при поддержке России. Это боль, которая остаётся в сердцах близких десятков тысяч жертв, и боль, с которой сотни тысяч беженцев живут каждый день. В их глазах мы всегда видим, что их дом так близко и так далеко. В 1993 году, 27 сентября, Сухум пал. Слава героям!», — говорится в заявлении посольства США.

Напомним, что 14 августа 1992 года грузинские вооружённые формирования вторглись в Абхазию и 18 августа захватили Сухум. После длившихся свыше года ожесточённых и кровопролитных боёв абхазские войска 27 сентября 1993 года освободили столицу Абхазии.