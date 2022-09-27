Тбилиси, 27 сентября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Американское посольство в Грузии в связи 29-летней годовщиной потери грузинской стороной Сухума выпустило официальное заявление, в котором содержались обвинения в адрес России, сообщает 27 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

«Спустя 29 лет после падения Сухума ощущается боль, последовавшая за массовым убийством, совершенным при поддержке России. Это боль, которая остаётся в сердцах близких десятков тысяч жертв, и боль, с которой сотни тысяч беженцев живут каждый день. В их глазах мы всегда видим, что их дом так близко и так далеко. В 1993 году, 27 сентября, Сухум пал. Слава героям!» — говорится в заявлении посольства США.

Напомним, что 14 августа 1992 года грузинские вооружённые формирования вторглись в Абхазию и 18 августа захватили Сухум. После длившихся свыше года ожесточённых и кровопролитных боёв абхазские войска 27 сентября 1993 года освободили столицу Абхазии.